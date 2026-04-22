22 апреля 2026 в 11:07

Наступление ВС РФ на Харьков 22 апреля: офицеры-дезертиры, бои у Волчанска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 апреля 2026 года, как развиваются бои у Волчанска и Купянска?

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Великой Бабки, Веселого, Избицкого, Великого Бурлука, Старого Салтова и Харькова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Российские мотострелки при поддержки спецподразделений, артиллеристов и бойцов РХБЗ освободили населенный пункт Ветеринарное, подчеркнул источник.

«На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском — штурмовые отряды ГрВ „Север“ продвинулись на 14 участках до 500 метров», — говорится в сообщении.

ВС России, пишет канал, зачищают леса вдоль границы около села Бочково, а также на участке между Верхней Писаревкой и селом Лосевка. Родственники солдат 1-го батальона 159-й мехбригады жалуются в соцсетях, что младшие офицеры подразделения отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали, добавил источник.

«Бросили солдат на убой и сбежали», «Лютая мясорубка», — комментируют сообщение пользователи Сети.

На Великобурлукском направлении российские штурмовики продвинулись на четырех участках до 100 метров; продолжаются ожесточенные бои в районе села Бударки и на северо-западе Купянского района, следует из сообщения.

На исходе суток у ВСУ более шести десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«В Купянске продолжаются позиционные бои. На Богуславском направлении ВС РФ расширяют контроль территорий в районе Боровой. На Волчанском — российские войска форсировали реку Волчью и заняли новые позиции в районе села Караичного. МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Ветеринарное, расположенного в 50 километрах западнее Волчанска», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, в Купянске идут позиционные бои, на восточном берегу южнее Купянска-Узлового российские войска ликвидировали окруженные формирования ВСУ.

«На Харьковском участке МО РФ сообщило об освобождении Ветеринарного. <...> Село стоит на высотах в четырех километрах от Казачьей Лопани. На участке Верхняя Писаревка — Рубежное замечены подразделения украинского спецназа. К востоку от Волчанских Хуторов ВС РФ усиливают позиции в лесах между госграницей и линией Бочково — Охримовка. Также идут бои за Покаляное», — утверждает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 апреля: где сбои в России

Бунт наемников ВСУ и атака на Сызрань: новости СВО к утру 22 апреля

Атака БПЛА на Сызрань 22 апреля: обрушение подъезда, жертвы, что известно

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

