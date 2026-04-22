Наступление ВС РФ на Харьков 22 апреля: офицеры-дезертиры, бои у Волчанска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 апреля 2026 года, как развиваются бои у Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 22 апреля, офицеры-дезертиры

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Великой Бабки, Веселого, Избицкого, Великого Бурлука, Старого Салтова и Харькова, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Российские мотострелки при поддержки спецподразделений, артиллеристов и бойцов РХБЗ освободили населенный пункт Ветеринарное, подчеркнул источник.

«На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском — штурмовые отряды ГрВ „Север“ продвинулись на 14 участках до 500 метров», — говорится в сообщении.

ВС России, пишет канал, зачищают леса вдоль границы около села Бочково, а также на участке между Верхней Писаревкой и селом Лосевка. Родственники солдат 1-го батальона 159-й мехбригады жалуются в соцсетях, что младшие офицеры подразделения отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали, добавил источник.

«Бросили солдат на убой и сбежали», «Лютая мясорубка», — комментируют сообщение пользователи Сети.

На Великобурлукском направлении российские штурмовики продвинулись на четырех участках до 100 метров; продолжаются ожесточенные бои в районе села Бударки и на северо-западе Купянского района, следует из сообщения.

ВС РФ в зоне СВО

На исходе суток у ВСУ более шести десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«В Купянске продолжаются позиционные бои. На Богуславском направлении ВС РФ расширяют контроль территорий в районе Боровой. На Волчанском — российские войска форсировали реку Волчью и заняли новые позиции в районе села Караичного. МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Ветеринарное, расположенного в 50 километрах западнее Волчанска», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, в Купянске идут позиционные бои, на восточном берегу южнее Купянска-Узлового российские войска ликвидировали окруженные формирования ВСУ.

«На Харьковском участке МО РФ сообщило об освобождении Ветеринарного. <...> Село стоит на высотах в четырех километрах от Казачьей Лопани. На участке Верхняя Писаревка — Рубежное замечены подразделения украинского спецназа. К востоку от Волчанских Хуторов ВС РФ усиливают позиции в лесах между госграницей и линией Бочково — Охримовка. Также идут бои за Покаляное», — утверждает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

