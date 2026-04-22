Атака БПЛА на Сызрань 22 апреля: обрушение подъезда, жертвы, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Сызрань ночью 22 апреля. Что об этом известно, есть ли пострадавшие?

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как писал канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба.

По версии SHOT, первые хлопки прозвучали около 03:00 по местному времени (около 04:00 мск). По информации канала, в небе также были видны множественные вспышки.

Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в соцсети МАКС сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. По его словам, атака на регион продолжается.

«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. <...> Атака БПЛА на Самарскую область продолжается», — написал Федорищев.

На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил губернатор. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В пресс-службе МЧС России заявили, что под завалами могут оставаться люди. Спасательные службы ведут работу на месте происшествия и проводят эвакуацию жильцов.

«По предварительным данным, под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок», — сказано в сообщении.

На месте продолжается разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия с применением пауз тишины. Эвакуированные жители размещены в безопасных зонах, данные о пострадавших уточняются.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 22 апреля

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотника ВСУ повредили несколько зданий, сообщили в оперативном штабе региона. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, однако повреждены дома.

«На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», — уточнили в оперштабе.

Также в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку, в ходе которой было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в соцсети МАКС. Дроны были уничтожены над морем и в различных районах города.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев.

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, ранен один мирный житель.

В селе Гора-Подол Грайворонского района мужчину ранил дрон. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение ноги. Для обследования пострадавшего доставят в больницу № 2 Белгорода.

