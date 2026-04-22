22 апреля 2026 в 06:09

Появились новые подробности о людях под завалами в Сызрани

В Сызрани под завалами после обрушения дома могут находиться взрослый и ребенок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Сызрани Самарской области после частичного обрушения жилого дома под завалами могут оставаться люди, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия и проводят эвакуацию жильцов.

По предварительным данным, под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок, — сказано в сообщении.

На месте продолжается разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия с применением пауз тишины. Эвакуированные жители размещены в безопасных зонах, данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники МЧС извлекли четырех человек из-под завалов. Один из спасенных оказался ребенком.

Регионы
Самарская область
Сызрань
завалы
МЧС
дети
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

