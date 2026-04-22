Появились новые подробности о людях под завалами в Сызрани

В Сызрани Самарской области после частичного обрушения жилого дома под завалами могут оставаться люди, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия и проводят эвакуацию жильцов.

По предварительным данным, под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок, — сказано в сообщении.

На месте продолжается разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия с применением пауз тишины. Эвакуированные жители размещены в безопасных зонах, данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники МЧС извлекли четырех человек из-под завалов. Один из спасенных оказался ребенком.