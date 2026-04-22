Морпехи обхитрили и уничтожили ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 22 апреля

Морпехи обхитрили и уничтожили ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 22 апреля

Российские бойцы на Добропольском направлении прорвались к позиции ВСУ, обхитрив украинские тяжелые беспилотники «Баба-яга», сообщил военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Певец. Удалось ликвидировать 16 солдат ВСУ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 апреля?

Морпехи обманули «Бабу-ягу» и уничтожили 16 бойцов ВСУ

По его словам, штурм проходил в условиях активного применения противником дронов. Чтобы скрыться от тепловизоров, бойцы решили использовать специальный костюм, способный маскировать температуру тела.

«Зашли ночью, противник этого не ожидал. В результате группа из восьми человек уничтожила 16 бойцов», — рассказал Певец.

Бойцы РФ максимально приблизились к Краматорску

Бойцы РФ максимально приблизились к Краматорску Донецкой Народной Республики с востока, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что украинские войска активно пытаются контратаковать у соседней Миньковки в попытке вернуть свои позиции, однако силы РФ «продолжают развивать успех по направлению населенного пункта Краматорск», несмотря на накаты противника.

«Говоря о минимальном расстоянии до Краматорска, то это восток от данного населенного пункта», — сказал он.

«Север» уничтожил 42 тяжелых украинских дрона

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 42 тяжелых боевых квадрокоптера и 44 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Дамба“, 44 пункта управления беспилотной авиацией, 41 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых квадрокоптера R-18 и семь наземных робототехнических комплексов», — сказал Межевых.

ВСУ за сутки потеряли 57 блиндажей с военными

Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 57 блиндажей с личным составом и 20 беспилотников, сообщил начальник пресс-центра Южной Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено четыре антенны связи и БПЛА, пять наземных робототехнических комплексов. Поражено четыре пункта управления БПЛА, а также 57 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 20 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

ВС РФ поразили 47 пунктов управления БПЛА противника

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 45 тяжелых боевых квадрокоптеров, станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и 47 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 45 тяжелых боевых квадрокоптеров противника, а также три реактивных снаряда РСЗО „Хаймарс“ и барражирующий боеприпас», — сказал Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены станция спутниковой связи Starlink, два полевых склада боеприпасов и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 апреля

Умер летчик Иван Кашин: как он пережил захват самолета и спас пассажиров

Таксуют, чтобы выжить. Зеленский кинул офицеров ВСУ на деньги: когда бунт?