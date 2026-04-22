Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 апреля?

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотника ВСУ повредили несколько зданий, сообщили в оперативном штабе региона. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, однако повреждены дома.

«На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», — уточнили в оперштабе.

На месте происшествия работали оперативные и специальные службы.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сызрани Самарской области ПВО сработала по вражеским беспилотникам. Как писал канал, в разных частях города были слышны взрывы, сирены и стрельба. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT, первые хлопки прозвучали около 03:00 по местному времени (около 04:00 мск). По информации канала, в небе также были видны множественные вспышки.

Также в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку, в ходе которой было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в соцсети МАКС. Дроны были уничтожены над морем и в различных районах города.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев.

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, ранен один мирный житель.

В селе Гора-Подол Грайворонского района мужчину ранил дрон. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение ноги. Для обследования пострадавшего доставят в больницу № 2 Белгорода.

В Грайворонском округе пострадали частные дома, автомобили и хозяйственные постройки. В Шебекинском округе при уничтожении беспилотников повреждены крыши домов и гаражей, а также магазин и предприятие. В Новой Таволжанке дрон атаковал легковой автомобиль.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 21 апреля режим беспилотной опасности был введен сразу в нескольких регионах страны. В частности, предупреждение получили жители Татарстана, Оренбургской и Саратовской областей.

Все экстренные службы привели в полную готовность. Главы регионов призвали граждан сохранять бдительность.

Кроме того, ночью во вторник Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины наносили удары по Новочеркасску в Ростовской области. По информации канала, в небе над городом слышны взрывы, активно работает противовоздушная оборона. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT добавил со ссылкой на очевидцев, что в одном из районов зафиксировано возгорание. Канал указал, что массированная атака на город продолжается последние пару часов.

Очевидцы рассказали SHOT о десятках взрывов, стрельбе и ярких вспышках в небе. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и масштабах разрушений от официальных источников пока не поступало.

