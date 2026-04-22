Севастополь попытались атаковать беспилотники ВСУ

В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, — написал Развожаев.

Ранее Развожаев написал, что за одну ночь в городе были сбиты 19 беспилотников ВСУ. Он заявил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако отметил, что повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте пяти и 14 лет не выжили. Еще двое попали в больницу с ранениями. Они находились под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.