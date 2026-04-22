Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 00:03

Севастополь попытались атаковать беспилотники ВСУ

Развожаев: в Севастополе силы ПВО и флот сбили пять беспилотников ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку, в ходе которой было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в соцсети МАКС. Дроны были уничтожены над морем и в различных районах города.

В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, — написал Развожаев.

Ранее Развожаев написал, что за одну ночь в городе были сбиты 19 беспилотников ВСУ. Он заявил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако отметил, что повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое несовершеннолетних в возрасте пяти и 14 лет не выжили. Еще двое попали в больницу с ранениями. Они находились под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
беспилотники
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.