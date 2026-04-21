21 апреля 2026 в 21:35

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, ранен один мирный житель.

В селе Гора-Подол Грайворонского района мужчину ранил дрон. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение ноги. Для обследования пострадавшего доставят в больницу № 2 Белгорода.

В Грайворонском округе пострадали частные дома, автомобили и хозяйственные постройки. В Шебекинском округе при уничтожении беспилотников повреждены крыши домов и гаражей, а также магазин и предприятие. В Новой Таволжанке дрон атаковал легковой автомобиль.

В Краснояружском округе на сельхозпредприятии в Отрадовском пострадали оборудование и «Газель». В Илек-Пеньковке повреждена кровля частного дома.

В Белгородском округе в Дубовом атакованы два домовладения и две машины. В Ясных Зорях поврежден легковой автомобиль. В Томаровке Яковлевского округа БПЛА атаковал предприятие, повредив пять легковых автомобилей.

Накануне Гладков сообщил, что с 20 по 21 апреля подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили 42 вражеских беспилотника. Бойцы использовали средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, чтобы нейтрализовать дроны в нескольких округах: Белгородском, Валуйском, Краснояружском и Шебекинском. Все цели были успешно поражены.

