21 апреля 2026 в 12:51

Гладков раскрыл, сколько дронов потеряли ВСУ над Белгородчиной за сутки

Гладков сообщил о ликвидации 42 украинских БПЛА в Белгородской области за сутки

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
В Белгородской области с 07:00 20 апреля по 07:00 21 апреля подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» ликвидировали 42 вражеских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава области поблагодарил бойцов за эффективную работу по уничтожению дронов.

Специалисты подразделения «БАРС-Белгород» уничтожили 21 беспилотник. В Краснояружском, Валуйском и Шебекинском округах средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены девять FPV-дронов, а из стрелкового оружия в Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах сбиты еще девять FPV-дронов и один ударный беспилотник.

Кроме того, силами «БАРС-Белгород» средствами противодействия беспилотникам в Белгородском округе был сбит один ударный БПЛА типа «Хорнет», а в Краснояружском округе — один разведывательный дрон типа «Гор». Вторая группа — подразделение «Орлан» — также ликвидировала 21 беспилотник.

Бойцы «Орлана» подавили с помощью РЭБ восемь FPV-дронов в Белгородском, Валуйском и Краснояружском округах. Из стрелкового оружия в Белгородском, Вейделевском, Грайворонском, Ровеньском и Шебекинском округах они сбили три FPV-дрона и восемь беспилотников самолетного типа. Губернатор отметил, что все цели были успешно уничтожены.

Ранее Гладков информировал, что ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому округу. В результате одной из атак пострадала 10-летняя девочка. Приехавшая на место бригада скорой помощи обнаружила у ребенка баротравму.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

