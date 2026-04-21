21 апреля 2026 в 00:46

SHOT: ВСУ несколько часов атакуют Новочеркасск в Ростовской области

SHOT: десятки взрывов прогремели над Новочеркасском в Ростовской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по Новочеркасску в Ростовской области. По информации канала, в небе над городом слышны взрывы, активно работает противовоздушная оборона. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT добавил со ссылкой на очевидцев, что в одном из районов зафиксировано возгорание. Канал указал, что массированная атака на город продолжается последние пару часов.

Очевидцы рассказали SHOT о десятках взрывов, стрельбе и ярких вспышках в небе. На место происшествия уже выехали экстренные службы. Информации о пострадавших и масштабах разрушений от официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате продолжающихся атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу Белгорода.

До этого стало известно, что силы ПВО за пять часов сбили 22 украинских БПЛА над регионами России. Все они были самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

