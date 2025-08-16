Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:42

Россиянин избил ребенка у кафе и попал на видео

Ребенка увезли на скорой после избиения пьяным мужчиной в Новочеркасске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Житель Новочеркасска в Ростовской области избил ребенка у кафе, сообщил Telegram-канал Don Mash. По его данным, мужчина был пьян. Пострадавшего госпитализировали.

Агрессор также напал на другого посетителя кафе. Его смогла остановить только полиция. Правоохранители задержали мужчину и увезли в отделение. Других подробностей инцидента нет.

Ранее в поселке Винзили Тюменской области водитель избил группу подростков на пешеходном переходе. Конфликт начался после словесной перепалки, мужчина выбежал из машины с криком «Я тебя убью» и ударил девочку, а затем ее друга. Нападение остановили прохожие. Местные жители требуют привлечь его к ответственности.

В Чечне до этого возбудили уголовное дело против педагога частного медресе, обвиняемого в жестоком обращении с учениками. Поводом стало видео, на котором учитель избивает мальчиков пластиковой трубой. После этого учебное заведение было немедленно закрыто. Следствие установило, что подозреваемый систематически применял насилие к трем несовершеннолетним.

Новочеркасск
избиения
дети
нападения
Ростовская область
