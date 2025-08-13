Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 02:02

Заведено уголовное дело по факту избиения детей в медресе

СК Чечни: заведено уголовное дело об избиении педагогом детей в медресе

Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации Фото: sledcom.ru

В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении педагога частного медресе, обвиняемого в жестоком обращении с учениками, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Поводом стало видео, на котором учитель избивает мальчиков пластиковой трубой, после чего учебное заведение было немедленно закрыто. Следствие установило, что подозреваемый систематически применял насилие к трем несовершеннолетним.

По имеющейся информации, с марта по май 2025 года преподаватель, работавший в частной религиозной школе (медресе) в городе Гудермес, регулярно избивал троих мальчиков. Для нанесения ударов по различным частям тела детей он использовал отрезок полипропиленовой трубы.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учителя частной школы в городе Гудермес по признакам преступления <…> истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что двое мигрантов из Таджикистана, клеймившие детей раскаленным железом в Уфе, учились в Российском исламском университете при Центральном духовном управлении мусульман. Иностранцы поступили в образовательное учреждение в 2020 году, однако спустя два года их отчислили за неуспеваемость.

