13 августа 2025 в 02:35

«Я тебя убью»: тюменец из-за ссоры напал на детей и избил их

Жительница поселка Винзили под Тюменью заявила, что мужчина избил ее ребенка

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В поселке Винзили Тюменской области водитель напал на группу детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Как сообщают очевидцы, конфликт начался возле магазина «Сельский дворик», пишет городской портал 72.ru.

По данным СМИ, сначала мужчина подал сигнал подросткам. Однако они решили ответить и съязвили в его сторону. Тогда водитель вышел из машины и начал избивать детей.

Мужчина выбежал из машины с криком «Я тебя убью» и начал избивать мою дочь — он бил ее по лицу, потом об забор. За нее попытался вступиться ее друг, мальчик. Мужчина потом переключился на него, — рассказала мать одной из пострадавших.

Благодаря вмешательству прохожих агрессора удалось остановить. В полиции подтвердили, что проводят проверку по факту нападения. Местные жители требуют тщательного расследования и привлечения виновного к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка стала жертвой нападения и надругательства, оказавшись в лифте наедине с мужчиной. Инцидент произошел 10 августа в одном из жилых домов на Старомарьинском шоссе. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления.

