12 августа 2025 в 19:11

Москвич набросился на беззащитную девушку в лифте и надругался над ней

Житель Москвы надругался над девушкой в лифте дома на Старомарьинском шоссе

В Москве девушка стала жертвой нападения и надругательства, оказавшись в лифте наедине с мужчиной, сообщили представители ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале. Инцидент произошел 10 августа в одном из жилых домов на Старомарьинском шоссе. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления.

По данным следствия, 10 августа 2025 года фигурант, находясь в лифте жилого дома, расположенного на Старомарьинском шоссе в городе Москве, воспользовавшись отсутствием иных лиц и физическим превосходством, напал на девушку и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Индии аферист, притворяясь гуру, заманил несовершеннолетнюю девушку, пообещав ей духовное руководство, а затем изнасиловал. Как сообщили в правоохранительных органах, он вел блог в соцсетях, представляясь ясновидящим и предлагая своим подписчикам «покровительство».

Кроме того, в Оренбургской области суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который был признан виновным в изнасиловании своей начальницы. В ходе судебного разбирательства обвиняемый пытался представить ситуацию таким образом, будто потерпевшая проявляла к нему благосклонность. Однако суд не принял во внимание эти аргументы, учитывая предыдущие судимости обвиняемого.

