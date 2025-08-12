Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:46

Выдававший себя за гуру мужчина изнасиловал подростка

Гуру из Индии заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее

Фото: Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Житель Индии заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее, передает The Times of India. По словам правоохранителей, мнимый гуру вел блог в соцсетях, в котором рассказывал, что является прорицателем и предлагал свое духовное покровительство.

Он заманил ее под предлогом якобы духовного наставничества и надругался над ней. Несколько дней назад против него было возбуждено дело. В ходе расследования полиция выяснила, что он не пользовался мобильным телефоном и был активен только в социальных сетях, где выдавал себя за духовного гуру, — сказано в материале.

Полицейские поймали преступника на живца. Одна из сотрудниц полиции под прикрытием связалась с ним в Сети и попросила у него духовного покровительства. Мужчина назначил ей встречу, во время которой его задержали.

Ранее Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым мигрантам, признанным виновными в групповом изнасиловании 15-летней девушки. Злоумышленники, угрожая школьнице ножом, затащили ее в заброшенное здание и надругались над ней. Девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Индия
изнасилования
несовершенолетние
преступления
