Выдававший себя за гуру мужчина изнасиловал подростка Гуру из Индии заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее

Житель Индии заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее, передает The Times of India. По словам правоохранителей, мнимый гуру вел блог в соцсетях, в котором рассказывал, что является прорицателем и предлагал свое духовное покровительство.

Он заманил ее под предлогом якобы духовного наставничества и надругался над ней. Несколько дней назад против него было возбуждено дело. В ходе расследования полиция выяснила, что он не пользовался мобильным телефоном и был активен только в социальных сетях, где выдавал себя за духовного гуру, — сказано в материале.

Полицейские поймали преступника на живца. Одна из сотрудниц полиции под прикрытием связалась с ним в Сети и попросила у него духовного покровительства. Мужчина назначил ей встречу, во время которой его задержали.

