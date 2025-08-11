Шайке мигрантов вынесли суровый приговор за изнасилование 15-летней девушки В Чите пятеро мигрантов получили до 14 лет колонии за изнасилование подростка

Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым мигрантам, признанным виновными в групповом изнасиловании 15-летней девушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. По информации ведомства, мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 9 до 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Преступление произошло ночью 6 июня 2024 года на территории промышленной базы «Кадалинский» в поселке Аэропорт. Злоумышленники, угрожая школьнице ножом, затащили ее в заброшенное здание и надругались над ней. Девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако суд согласился с представленными прокурором неопровержимыми доказательствами их виновности, — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что следствие провело более 10 ДНК-экспертиз. Расследование осложнялось тем, что обвиняемые не владели русским языком и постоянно меняли показания. Несмотря на отрицание ими вины, суд согласился с доказательствами обвинения и взыскал в пользу потерпевшей 1,9 млн рублей.

Ранее в нижегородском Дзержинске изнасиловали и убили тренера по танцам и фитнесу. Девушка каталась на велосипеде по лесополосе, но не вернулась домой. Через некоторое время ее труп обнаружили на берегу реки Воложка. На теле были признаки избиения, сексуального насилия и удушения.