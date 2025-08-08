Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:29

Раскрыты детали жестокого изнасилования и убийства в Нижегородской области

Нижегородского тренера по танцам изнасиловали и убили в лесополосе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренера по танцам и фитнесу изнасиловали, а потом убили в нижегородском Дзержинске. Девушка каталась на велосипеде по лесополосе, но не вернулась домой вовремя, передает Telegram-канал «112».

Через некоторое время труп пострадавшей обнаружили на берегу реки Воложка. На теле нашли признаки избиения, сексуального насилия и удушения. По сообщению авторов канала, виновный не найден. Поимкой преступника занимается следственный комитет.

Ранее в амурском поселке Архара мужчина зарезал соседку, с которой распивал алкоголь. Два дня он томил труп собутыльницы дома, отрезал женщине грудь и наконец решил избавиться от тела.

Также житель Камчатского края был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Мужчина получил 16 лет лишения свободы. По данным суда, фигурант на протяжении нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Еще одно изнасилование произошло в интернате Алма-Аты. Сотрудники учреждения решили скрыть происшествие и пригласили хирурга, чтобы тот зашил пострадавшей поврежденную кишку.

