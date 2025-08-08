Раскрыты детали жестокого изнасилования и убийства в Нижегородской области Нижегородского тренера по танцам изнасиловали и убили в лесополосе

Тренера по танцам и фитнесу изнасиловали, а потом убили в нижегородском Дзержинске. Девушка каталась на велосипеде по лесополосе, но не вернулась домой вовремя, передает Telegram-канал «112».

Через некоторое время труп пострадавшей обнаружили на берегу реки Воложка. На теле нашли признаки избиения, сексуального насилия и удушения. По сообщению авторов канала, виновный не найден. Поимкой преступника занимается следственный комитет.

