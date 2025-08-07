Девушке с особенностями тайно зашили кишку, чтобы скрыть изнасилование Девушке из ПНИ в Алма-Ате зашили кишку после изнасилования

Девушку с умственной отсталостью изнасиловали в интернате Алма-Аты, затем в учреждении попытались скрыть следы преступления, передает «Первый канал Евразия». По информации журналистов, пострадавшей пришлось зашивать кишку в четырех местах.

Инцидент произошел год назад, однако о нем стало известно, только когда часть сотрудников учреждения уволили. Они подали коллективную жалобу, где описали детали случившегося. По информации журналистов, кишку девушке зашил хирург — знакомый одной из медсестер интерната. При этом в органы после инцидента персонал не обратился.

По версии самой медсестры, никаких серьезных повреждений у пострадавшей не было — лишь царапина. Женщина утверждает, что травму нанес другой подопечный учреждения. При этом у следствия есть два подозреваемых: помимо воспитанника интерната, в качестве возможного фигуранта рассматривается санитар-мужчина. Также областное управление проверяет действия хирурга, зашившего кишку, сообщили журналисты.

Ранее в Оренбурге банщик получил пять лет колонии за изнасилование начальницы. Мужчина работал в парк-отеле и ухаживал за животными, когда руководство поручило ему сопровождать начальницу за покупками.