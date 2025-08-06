Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 20:43

Банщик изнасиловал начальницу и оказался в тюрьме

В Оренбурге банщик получил пять лет колонии за изнасилование начальницы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

46-летний житель Оренбургской области осужден на пять лет колонии за изнасилование своей начальницы, сообщает пресс-служба районного суда. Мужчина работал в парк-отеле банщиком и ухаживал за животными, когда руководство поручило ему сопровождать начальницу за покупками.

По пути назад осужденный уговорил женщину заехать к его матери, однако маршрут оказался слишком долгим. Когда начальница отказалась продолжать поездку, мужчина пригрозил ей электрошокером, показал нож, отвертку и веревку, а также признался в любви. Женщина попыталась сбежать, но безуспешно.

На суде подсудимый пытался переложить вину на потерпевшую, утверждая, что она якобы проявляла к нему симпатию — например, пила с ним кофе. Суд не принял во внимание эти доводы, учтя предыдущие судимости мужчины.

Ранее в Новолакском районе Дагестана задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в растлении пятилетней девочки. Мужчина завлекал дочь соседей к себе домой, где под видом игр снимал с ней непристойные видео. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оренбургская область
изнасилования
бани
приговоры
