Банщик изнасиловал начальницу и оказался в тюрьме В Оренбурге банщик получил пять лет колонии за изнасилование начальницы

46-летний житель Оренбургской области осужден на пять лет колонии за изнасилование своей начальницы, сообщает пресс-служба районного суда. Мужчина работал в парк-отеле банщиком и ухаживал за животными, когда руководство поручило ему сопровождать начальницу за покупками.

По пути назад осужденный уговорил женщину заехать к его матери, однако маршрут оказался слишком долгим. Когда начальница отказалась продолжать поездку, мужчина пригрозил ей электрошокером, показал нож, отвертку и веревку, а также признался в любви. Женщина попыталась сбежать, но безуспешно.

На суде подсудимый пытался переложить вину на потерпевшую, утверждая, что она якобы проявляла к нему симпатию — например, пила с ним кофе. Суд не принял во внимание эти доводы, учтя предыдущие судимости мужчины.

