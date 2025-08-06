Педофил завлекал дочь соседей к себе домой ради извращенных «игр» В Дагестане задержали подозреваемого в растлении пятилетней девочки мужчину

В Новолакском районе Дагестана задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в растлении пятилетней девочки, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина завлекал дочь соседей к себе домой, где под видом игр снимал с ней непристойные видео. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Семья девочки узнала о действиях мужчины случайно: малышка рассказала матери про «дядю», который трогает ее в интимных местах. Женщина, услышав рассказ дочери, тут же обратилась в полицию.

При обыске у подозреваемого в телефоне обнаружили видео с записями преступных действий. В настоящее время с пострадавшей девочкой и ее семьей работают психологи, помогая справиться с пережитым шоком.

Ранее Московский областной суд вынес вердикт в отношении серийного педофила Виталия Шанкина, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима. Изначально прокурор запрашивал наказание в виде 23 лет колонии.

До этого в столице Казахстана мужчина, предположительно, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на двух сестер, которые возвращались из магазина, и попытался их изнасиловать. Известно, что одной из девочек было 12 лет, а второй — всего два года. Старшей из сестер удалось вырваться из рук злоумышленника, схватить младшую сестру и убежать. Нападавшего скрутили соседи детей и передали его правоохранителям.