Мужчина попытался изнасиловать 12-летнюю девочку и ее двухлетнюю сестру В Казахстане мужчина напал на двух девочек и попытался изнасиловать

В Астане мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух сестер, возвращавшихся из магазина, и попытался изнасиловать, сообщила в своем Telegram-канале глава фонда «Не молчи.кз» Динара Смаилова, более известная под псевдонимом Дина Тансари. По ее словам, старшей девочке 12 лет, младшей — всего 2 года.

Дети вышли в соседний магазин, и неизвестный мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении начал [к ним] приставать, тянуть за руку старшую, когда дети были уже рядом с домом. В какой-то момент он начал целовать в шею и хватать за грудь девочку, также целовал младшую. Девочка дала отпор, он повалил [их] на землю, — рассказала правозащитница.

Старшая девочка чудом смогла вырваться и, схватив младшую сестру, убежать от преследователя. Нападавший попытался скрыться, но был задержан тремя соседями, которые услышали крики. Мужчину удерживали до приезда полиции, в итоге его задержали и поместили в ИВС.

По словам Тансари, задержанный был ранее судим, но по какой статье, в полиции не уточнили. Его судили в связи с нецензурной бранью в общественном месте и назначали административный арест на 15 суток. Также ожидается, что вскоре пройдет суд по факту причинения умышленного вреда здоровью ребенку.

Это до двух лет лишения свободы, но чаще всего [назначают] штраф или общественные работы. К слову, сейчас в суде, он сообщил, что не бил девочку, а просто обнимал, — рассказала правозащитница.

Как отметила Тансари, в данном случае налицо насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК РК) и попытка изнасилования (120 УК РК). Но главная сложность состоит в том, что следствие может квалифицировать его действия как домогательствах в отношении несовершеннолетних (121-1 УК РК). Правозащитница выразила обеспокоенность в связи с тем, что теперь насильник сможет избежать заслуженного наказания.

Ранее в Петербурге задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней соотечественницы. В правоохранительные органы обратился отец пострадавшей. Предположительно, преступления были совершены в феврале и июле 2025 года.