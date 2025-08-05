Серийного педофила жестко наказали в Подмосковье

Московский областной суд вынес вердикт в отношении серийного педофила Виталия Шанкина, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима, передает РЕН ТВ. Изначально прокурор запрашивал наказание в виде 23 лет колонии.

Детский тренер по карате из Егорьевска, расположенного в Подмосковье, был обвинен в развратных, насильственных действиях сексуального характера и в половом сношении с лицом младше 16 лет, говорится в сообщении. Кроме того, его лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 20 лет.

Ранее в столице Казахстана мужчина, предположительно, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на двух сестер, которые возвращались из магазина, и попытался их изнасиловать. Известно, что одной из девочек было 12 лет, а второй - всего два года. Старшей из сестер удалось вырваться из рук злоумышленника, схватить младшую сестру и убежать. Нападавшего скрутили соседи детей и передали его правоохранителям.