Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:52

Отчима-насильника отправили за решетку за издевательства над ребенком

Жителя Камчатки приговорили к 16 годам за насилие над падчерицей

Фото: Петропавловск-Камчатский городской суд

Житель Камчатского края признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, информирует Объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина получил 16 лет лишения свободы.

По данным суда, фигурант на протяжении нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

При назначении наказания суд оценил представленные доказательства, учел характер и степень общественной опасности преступления, данные, характеризующие личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба.

Осужденный также обязан выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Свою вину мужчина не признал.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга спустя пять лет решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны отчима. Первый раз насилие произошло, когда жертве было всего лишь 16 лет. Девушка боялась обратиться в правоохранительные органы из-за страха.

изнасилования
дети
отчимы
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.