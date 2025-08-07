Отчима-насильника отправили за решетку за издевательства над ребенком

Отчима-насильника отправили за решетку за издевательства над ребенком Жителя Камчатки приговорили к 16 годам за насилие над падчерицей

Житель Камчатского края признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, информирует Объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина получил 16 лет лишения свободы.

По данным суда, фигурант на протяжении нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

При назначении наказания суд оценил представленные доказательства, учел характер и степень общественной опасности преступления, данные, характеризующие личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба.

Осужденный также обязан выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Свою вину мужчина не признал.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга спустя пять лет решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны отчима. Первый раз насилие произошло, когда жертве было всего лишь 16 лет. Девушка боялась обратиться в правоохранительные органы из-за страха.