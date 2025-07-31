Девушка поделилась страшными подробностями жизни с отчимом спустя пять лет Жительница Петербурга решила заявить на отчима-насильника лишь через пять лет

20-летняя жительница Санкт-Петербурга спустя пять лет решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны 41-летнего отчима, сообщает портал «Конкретно.ру». Первые инциденты произошли в 2021 году в казахстанском городе Актобе, когда потерпевшей было всего 16 лет. Отчим воспользовался отсутствием матери и начал домогаться приемной дочери. В прошлом году мужчина повторил свои действия уже в Санкт-Петербурге.

По словам потерпевшей, в настоящее время отчим покинул семью и проживает в хостелах. Однако полицейским удалось установить его местонахождение и задержать. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сексуального насилия.

Девушка рассказала, что долгое время не решалась обратиться в полицию из-за страха и психологического давления. Только спустя годы она нашла в себе силы заявить о произошедшем.

Ранее в Санкт-Петербурге задержан 37-летний руководитель отдела металлотрейдинговой компании по подозрению в сексуальном насилии над 17-летней падчерицей. С заявлением в правоохранительные органы обратилась супруга подозреваемого. Она рассказала, что муж систематически совершал противоправные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери.