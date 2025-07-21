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21 июля 2025 в 16:41

Педофил в течение года насиловал падчерицу

Петербуржца задержали по подозрению в насилии над падчерицей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

37-летний петербуржец, являющийся руководителем отдела крупной компании по торговле металлами, задержан по подозрению в насилии над 17-летней падчерицей в Полюстрово, передает АН «Оперативное прикрытие». По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С заявлением в полицию обратилась его супруга.

По ее словам, муж целый год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Отчим доставлен в отдел полиции Красногвардейского района и помещен в камеру.

Ранее сообщалось, что в ряде русскоязычных Telegram-каналов с треш-контентом распространяется видео, которое, судя по описанию, было снято в одной из московских электричек. В видеоролике группа молодых людей избивает мужчину и обвиняет его в домогательствах по отношению к детям. После того как его попросили представиться, мужчина заявил, что находится в розыске.

Также стало известно, что в Пензе 17-летняя девушка после сдачи экзамена стала жертвой озабоченного иностранца, который начал приставать к ней прямо на улице. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

Санкт-Петербург
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