Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 16:41

Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет

В Москве школьница подала заявление на своего отчима, который насиловал ее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали и поместили в следственный изолятор мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над своей приемной дочерью, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР). Следователи сейчас активно собирают и фиксируют доказательства.

По данным следствия, несовершеннолетняя подвергалась постоянному насилию со стороны сожителя своей матери с семи лет. Только когда ей исполнилось 16 лет, она решила наказать отчима и обратилась в правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), развратных действиях (статьи 135 УК РФ), принуждении к сексу (статья 133 УК РФ) и в сексе с несовершеннолетними (статья 134 УК РФ).

Ранее в Великобритании суд признал семью виновной в изнасиловании и жестоком обращении с несовершеннолетней. Девочка подвергалась насилию со стороны отца, двух братьев и матери, которая участвовала в пытках. После ареста семья продолжала давить на жертву, требуя изменить показания.

Москва
насилие
дети
отчимы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят «умные» стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.