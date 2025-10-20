Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет В Москве школьница подала заявление на своего отчима, который насиловал ее

В Москве задержали и поместили в следственный изолятор мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над своей приемной дочерью, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР). Следователи сейчас активно собирают и фиксируют доказательства.

По данным следствия, несовершеннолетняя подвергалась постоянному насилию со стороны сожителя своей матери с семи лет. Только когда ей исполнилось 16 лет, она решила наказать отчима и обратилась в правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), развратных действиях (статьи 135 УК РФ), принуждении к сексу (статья 133 УК РФ) и в сексе с несовершеннолетними (статья 134 УК РФ).

Ранее в Великобритании суд признал семью виновной в изнасиловании и жестоком обращении с несовершеннолетней. Девочка подвергалась насилию со стороны отца, двух братьев и матери, которая участвовала в пытках. После ареста семья продолжала давить на жертву, требуя изменить показания.