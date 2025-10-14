Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:54

Девочка с шести лет была жертвой насилия всей семьи

DM: в Великобритании вся семья насиловала шестилетнюю девочку, а она молчала

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании суд признал семью виновной в изнасиловании и жестоком обращении с несовершеннолетней, передает Daily Mail. На протяжении многих лет девочка подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны трех поколений своей семьи: отца и двух братьев.

По данным издания, мать не только не защищала ее, но и сама участвовала в пытках. После ареста семья продолжала оказывать давление на девочку, требуя изменить показания.

В Сассексе полиция приступила к расследованию после того, как ученица поделилась с учительницей своими страхами по поводу возвращения домой. Оказалось, что несовершеннолетняя уже много лет была жертвой издевательств.

В январе этого года была арестована вся семья насильников, а девочку передали в приемную семью. Суд признал их виновными, и ожидается, что приговор будет оглашен в феврале следующего года. Девочка и ее младшая сестра, также пострадавшая от насилия, получают необходимую поддержку.

Ранее в Москве таксист напал на 17-летнюю девочку и изнасиловал ее. Она сразу обратилась в полицию, и злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Великобритания
насилие
дети
семьи
суды
