Таксист-мигрант напал на несовершеннолетнюю пассажирку и изнасиловал В Москве арестовали водителя такси за нападение на пассажирку и изнасилование

Водитель такси в Москве 10 октября напал на 17-летнюю пассажирку и изнасиловал ее, по данному факту возбуждено дело, передает пресс-служб ГСУ Следственного комитета по Москве. По данным ведомства, после случившегося подросток сразу обратилась в правоохранительные органы, злоумышленника арестовали.

Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), — сказано в сообщении.

До этого в Свердловской области были объявлены в розыск двое осужденных мужчин, признанных виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Как сообщил юрист Сергей Самков, накануне суд назначил им наказание в виде 11,5 и 10 лет лишения свободы, однако они не присутствовали на оглашении приговора, несмотря на подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в подмосковной Коломне 22-летнего местного жителя приговорили к 15,5 года колонии строгого режима за надругательство над двумя детьми. Инцидент произошел осенью минувшего года.