Зеленский объявил о новых санкциях со стороны Украины Зеленский без подробностей пообещал рестрикции со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале объявил, что Киев вскоре введет новые санкции. Он не уточнил характер будущих запретительных мер и против кого они будут направлены.

Будут новые решения о санкциях с нашей стороны, — заявил Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны продолжают вести политику санкций против России. Он провел аналогию с законом Ньютона, указав, что любое действие неизбежно вызывает противодействие.

Позже стало известно, что Вашингтон ведет разную политику по отношению к Киеву и Москве. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с прессой объяснил, что Белый дом оказывает военную поддержку Украине, в то время как в сторону Российской Федерации действуют исключительно ограничительные меры.

Также эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что нефтяной бизнес США больше всех пострадал от санкций против России. По его словам, европейские страны наносят ущерб сами себе, отказываясь от российских энергоресурсов.