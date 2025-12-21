Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами Уиткофф: США и Украина провели диалог по мирному плану и гарантиям безопасности

Соединенные Штаты провели переговоры с украинской стороной на территории Майами, поделился специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф на своей странице в социальной сети X. По его словам, в центре обсуждения были мирный план американской администрации и вопросы безопасности.

Обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания, – написал Уиткофф.

Данные консультации проходили на фоне других дипломатических контактов в Майами, включая встречи с российскими представителями. До этого Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, участвовавший в переговорах, также оценил дискуссии как конструктивные.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Сербию заявил, что разрешение украинского конфликта возможно исключительно через переговоры. Он подчеркнул, что, дальнейшая эскалация бесперспективна.