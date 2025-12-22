Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника Актриса Шаврина перестала скрывать молодого избранника, добивавшегося ее 20 лет

Народная артистка России Екатерина Шаврина впервые публично рассказала о своем многолетнем романе с Александром Павловским. Певица, которой уже исполнилось 83 года, появилась вместе с ним в студии программы «Новые русские сенсации», раскрыв детали их отношений.

Как стало известно из эфира, Павловский познакомился с творчеством Шавриной еще в студенческие годы, увидев ее по телевизору. С этого момента он стал преданным поклонником певицы и долгое время, будучи простым парнем из Одессы, не надеялся на личное знакомство. Его преданность выражалась в том, что он ездил на все концерты артистки и даже ночевал под окнами ее дома в надежде увидеть кумира.

Со временем судьба свела их вместе, а после смерти второго мужа Екатерины Шавриной между ними начались близкие отношения. Однако около 20 лет пара скрывала свой союз от публики, опасаясь осуждения и пересудов из-за существенной разницы в возрасте. Несмотря на давние отношения, официально брак до сих пор не зарегистрирован, хотя Александр уже сделал предложение своей музе.

Все время его ругаю! Почему так поздно сделал предложение? — откровенничает Екатерина, которая давно считает избранника мужем.

