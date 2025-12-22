Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 00:13

Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника

Актриса Шаврина перестала скрывать молодого избранника, добивавшегося ее 20 лет

Екатерина Шаврина Екатерина Шаврина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Народная артистка России Екатерина Шаврина впервые публично рассказала о своем многолетнем романе с Александром Павловским. Певица, которой уже исполнилось 83 года, появилась вместе с ним в студии программы «Новые русские сенсации», раскрыв детали их отношений.

Как стало известно из эфира, Павловский познакомился с творчеством Шавриной еще в студенческие годы, увидев ее по телевизору. С этого момента он стал преданным поклонником певицы и долгое время, будучи простым парнем из Одессы, не надеялся на личное знакомство. Его преданность выражалась в том, что он ездил на все концерты артистки и даже ночевал под окнами ее дома в надежде увидеть кумира.

Со временем судьба свела их вместе, а после смерти второго мужа Екатерины Шавриной между ними начались близкие отношения. Однако около 20 лет пара скрывала свой союз от публики, опасаясь осуждения и пересудов из-за существенной разницы в возрасте. Несмотря на давние отношения, официально брак до сих пор не зарегистрирован, хотя Александр уже сделал предложение своей музе.

Все время его ругаю! Почему так поздно сделал предложение? — откровенничает Екатерина, которая давно считает избранника мужем.

Ранее актер Александр Устюгов появился на публике с женой, коллегой Аглаей Шиловской, которая младше его на 17 лет, после тайной свадьбы, состоявшейся летом. Для артиста этот брак стал третьим по счету. Пара посетила закрытую премьеру сериала «Константинополь» в столичном кинотеатре «Каро Октябрь».

отношения
возраст
звезды
свадьбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии назвали три силы, которые желают продолжения украинского кризиса
На Западе указали на предельное унижение фон дер Ляйен из-за активов РФ
Следствие вновь просит арестовать известного российского продюсера
Раскрыты личности фигурантов скандала с фальшивыми звездами Героев России
«Веселая и красивая»: Степаненко появилась на ТВ впервые после затишья
Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника
Зеленский объявил о новых санкциях со стороны Украины
Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 декабря 2025 года
Массовая потасовка произошла в Симферополе с участием борцов
Более трех десятков дронов ВСУ уничтожили над территорией РФ
Умер звезда известных фильмов «Оно» и «Прослушка»
Уиткофф позитивно высказался о прошедших переговорах с Украиной
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.