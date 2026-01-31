Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин

Певец и композитор Андрей Губин обрел популярность в 90-х и начале нулевых, но сейчас он не выступает на большой сцене. Что известно о жизни и здоровье артиста?

Как прославился Губин

Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в городе Уфа. В 1981 году его семья перебралась в столицу России. Уже в 12 лет Андрей начал сочинять стихи. В 1989 году он записал свой первый музыкальный альбом под названием «Я — бомж», который включал песни, исполненные под акустическую гитару. С этого же года он начал работать журналистом в популярной молодежной программе «До 16 и старше». В 1990 году Андрей принял участие в телепередаче «Споемте, друзья», где исполнил песню «Аве Мария».

Поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на отделение вокала, однако уже после первого курса был исключен из-за частых пропусков занятий.

В 1998 году вышел второй студийный альбом «Только ты». Тогда же Губин начал сольно выступать в России, Казахстане, на Украине и в Белоруссии. В начале 2000-х выпустил диск «Лучшее» и студийный альбом «Всегда с тобой».

В 2004 году выступал на «Фабрике звезд» вместе с Тимати, Антоном Зацепиным и Настей Кочетковой. Тогда же у Губина произошел конфликт с Игорем Николаевым. Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин», за что Губин собирался подать в суд на композитора.

В 2005 году Губин начал заниматься продюсированием исполнителей.

Что известно о здоровье Губина

Недавно Губин признался, что слишком самокритичен, но старается работать над собой. По словам знаменитости, похожий сложный период, во время которого самокопание не давало покоя, уже проходил, и он длился пять — семь лет.

«Мне какое-то время назад казалось, что я стал нормальным парнем, а сейчас опять пошел период порицания себя. Я такое уже проходил — и вот снова. Сам себя с утра до ночи ругаю. Всегда десятки проблем найдутся: невнимательность, бытовые моменты, в общем, мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя порой иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы, какие были раньше», — признался он.

Губин также рассказал о здоровье. По его словам, в последнее время он чувствует себя бодрым и энергичным. Артист добавил, что продолжает писать песни и даже планирует выйти на сцену.

В 2010-х годах Губин ушел со сцены в связи с проблемами со здоровьем. Ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» — болезнь нервной системы, из-за которой появляются лицевые боли. В 2021 году Губин дал интервью, в котором заявил, что «постепенно умирает».

«Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю», — говорил артист.

В мае 2024-го Губин объявил, что завершил карьеру артиста. Певец рассказал, что пытался лечиться в клиниках неврологического и психиатрического профиля, но, по его словам, особых результатов это не принесло.

Однако уже в августе Губин сообщил, что готов вернуться на сцену с сотней новых песен. Артист рассказал, что их хватит на десять альбомов.

«Песни есть, сразу же, как только здоровье позволит, начну выпускать одну за одной. Я уверен, что я вернусь на сцену», — сказал он.

Однако 28 ноября того же года Telegram-канал Mash сообщил, что состояние здоровья Губина резко ухудшилось. По его информации, певец пожаловался на постоянные боли в лице и теле, из-за чего решил отложить возвращение на сцену. Также исполнитель рассказал, что отказался от множества предложений выступить на корпоративе за крупную сумму.

Как сложилась личная жизнь Губина

Губин не вступал в официальный брак и не имеет детей. В 2017 году Максим Кваснюк пытался выдать себя за внебрачного сына артиста, но результаты теста ДНК это не подтвердили.

Позднее в одном из своих интервью артист упомянул, что у него есть возлюбленная. При этом он не стал раскрывать никаких деталей о ней. Однако в 2023 году он отмечал, что его здоровье не позволяет ему часто встречаться с девушками.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — говорил певец.

Несмотря на это, Губин отмечал, что иногда выходит из дома «в сторону женского пола», так как находится в активном поиске.

Также певец объяснял, почему он боится заводить детей. По словам артиста, он любит детей, но при этом сам ощущает себя ребенком, о котором надо заботиться.

«Я хочу детей, но не знаю, что за дети будут у меня после всех этих болячек — наверное, мутанты какие-то… Если они вообще будут. Это ужасная мысль, так что я пока не загадываю наперед», — отмечал исполнитель.

Читайте также:

Умерла звезда «Один дома» Кэтрин О«Хара: досье, причина смерти, лучшие роли

Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров

Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов