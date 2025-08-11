Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:55

Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина

Игорь Крутой: шуточная песня о Губине повлияла на его уход со сцены

Андрей Губин Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2024 году композитор Игорь Крутой, испытывая чувство вины из-за шуточной песни, которую они написали вместе с Игорем Николаевым, пытался вернуть артиста Андрея Губина на сцену, передает YouTube-канал Fametime TV. По словам Крутого, композиция сильно ударила по самооценке певца и стала одной из причин ухода из публичной жизни.

Я еще морально какой-то чувствовал грех на себе, потому что в рамках моей четвертой «Фабрики звезд» вышла песня «Ниже ростом только Губин». Она его ударила, она его укусила, — поделился композитор.

В 2024 году Крутой возил Губина к врачам и пытался вовлечь его в рабочие проекты, в том числе приглашал в жюри, чтобы помочь вернуться к творческой деятельности. Однако попытки оказались безуспешными. Как отметил композитор, кроме всего прочего, у певца начались проблемы со здоровьем после смерти родителей и утраты популярности.

Андрей Губин почти 15 лет не появлялся на публике. Лишь в 2024 году посетил фестиваль «Новая волна» в Сочи, где звезды исполняли его хиты, но сам он не вышел на сцену.

Ранее музыкальный продюсер Александр Яковлев рассказал о замкнутости Губина, который уже несколько лет не поддерживает контакты с друзьями и коллегами. По словам продюсера, артист игнорирует даже бывшую девушку Евгению, сохранившую к нему теплые чувства. Яковлев предположил, что причиной такого поведения могла стать тяжелая психологическая травма после смерти родителей музыканта.

Игорь Крутой
Андрей Губин
песни
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах
В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях
В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому
Судьбами бойцов ВСУ распоряжается Гайка
Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»
На Камчатке произошло новое землетрясение
ЕС подготовил обращение к Трампу перед саммитом с Россией
Американский город сотряс мощный взрыв
В подвергшемся атаке ВСУ регионе ограничили работу мобильного интернета
«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского
Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией
Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России
«Выдумывают перемоги»: в России вскрыли вранье ВСУ об успехах на Сумщине
Россиянин выиграл в лотерею более 12 млн рублей и не пришел за деньгами
Мокрое дело: что предпринять, если затопили соседи?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.