Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина Игорь Крутой: шуточная песня о Губине повлияла на его уход со сцены

В 2024 году композитор Игорь Крутой, испытывая чувство вины из-за шуточной песни, которую они написали вместе с Игорем Николаевым, пытался вернуть артиста Андрея Губина на сцену, передает YouTube-канал Fametime TV. По словам Крутого, композиция сильно ударила по самооценке певца и стала одной из причин ухода из публичной жизни.

Я еще морально какой-то чувствовал грех на себе, потому что в рамках моей четвертой «Фабрики звезд» вышла песня «Ниже ростом только Губин». Она его ударила, она его укусила, — поделился композитор.

В 2024 году Крутой возил Губина к врачам и пытался вовлечь его в рабочие проекты, в том числе приглашал в жюри, чтобы помочь вернуться к творческой деятельности. Однако попытки оказались безуспешными. Как отметил композитор, кроме всего прочего, у певца начались проблемы со здоровьем после смерти родителей и утраты популярности.

Андрей Губин почти 15 лет не появлялся на публике. Лишь в 2024 году посетил фестиваль «Новая волна» в Сочи, где звезды исполняли его хиты, но сам он не вышел на сцену.

Ранее музыкальный продюсер Александр Яковлев рассказал о замкнутости Губина, который уже несколько лет не поддерживает контакты с друзьями и коллегами. По словам продюсера, артист игнорирует даже бывшую девушку Евгению, сохранившую к нему теплые чувства. Яковлев предположил, что причиной такого поведения могла стать тяжелая психологическая травма после смерти родителей музыканта.