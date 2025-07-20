Долги сына или хейтеры вгоняют Кадышеву в гроб? Что известно о ее состоянии

Долги сына или хейтеры вгоняют Кадышеву в гроб? Что известно о ее состоянии

Народная артистка России Надежда Кадышева, песни которой сейчас снова на волне популярности, выглядит болезненно и ей требуется отдых, выразил мнение журналист Отар Кушинашвили. По словам друзей певицы, в последние месяцы она закрылась даже от ближнего круга и не выходит на связь. Что в действительности происходит с Кадышевой, из-за чего тревожится и кто ей может помочь — в материале NEWS.ru.

Почему Кадышева ни с кем не общается

Музыкальный продюсер и промоутер Игорь Сенгер, который близко знаком с Кадышевой, организовывал ее концерты на Западе и бывал у нее дома в московской квартире, отметил в разговоре с NEWS.ru, что в последние месяцы до исполнительницы не дозвониться. Собеседник предположил, что Надежда Никитична устает от повышенного внимания поклонников и СМИ, потому и решила ограничить общение даже с друзьями.

«С одной стороны, тревожно за нее. Но и навязываться не хочется: понимаю, что ей хочется побыть с самой собой, отдохнуть», — с пониманием отметил продюсер.

Он добавил, что в жизни Надежда Кадышева — добрый, очень душевный человек и никогда не проявляла высокомерия к окружающим. «Я бывал у нее и дома, и в театре, когда собирала друзей. Она никогда не вела себя как примадонна и звезда: типа я тут королева, а вы челядь. Наоборот, всегда с улыбкой и радостью встречала как самых дорогих гостей. Она отменно готовит, самое важное для нее не слава, а семья, семейные ценности», — выразил мнение Сенгер.

Психолог Юлия Ермилова высказала опасение в беседе с NEWS.ru, что отстраненность и закрытость Кадышевой могут быть проявлениями депрессивного состояния. По наблюдениям специалиста, любые резкие изменения в жизни, в том числе и позитивные, это большой стресс для психики, отметила собеседница. Она напомнила, что Надежде Кадышевой уже 66 лет.

«Возраст снижает адаптационные способности организма. И резкий второй этап популярности для певицы, конечно же, стрессовая ситуация», — считает эксперт.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кого еще из российских звезд подкосила слава

Звездный промоутер Юрий Борисов напомнил, что есть негативная сторона популярности. Новый виток славы способен в буквальном смысле высосать артиста. По его мнению, навязчивые поклонники и напряженный график лишают артистов душевного спокойствия и сил.

В истории эстрады — и зарубежной, и российской — успех приводит артистов к трагедиям, напомнил Борисов. В качестве отечественного примера он привел драму первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина, который спрятался от популярности, стал отшельником и затем погиб.

Собеседник также считает ситуацию певца Андрея Губина довольно трагичной. Исполнитель хитов 90-х «Лиза», «Зима-холода» и других борется с серьезным заболеванием, которое мешает ему выступать. Это именно примеры профессионального выгорания в шоу-бизнесе.

Из-за чего переживает Кадышева, при чем тут ее сын

Анонимный источник NEWS.ru сообщил, что певица переживает из-за своего единственного сына Григория. Некоторое время назад СМИ сообщали, что у него возникли проблемы личного характера, а экс-возлюбленные обвиняли Костюка в задолженности перед ними в несколько миллионов.

«Ну сами представьте, друзья и знакомые при встречах спрашивают: „Как дела, как сын?“ Неловко ей выносить личное на всеобщее обозрение», — отметил источник.

Ермилова посоветовала артистке максимально дистанцироваться от любых волнений и тревог. «Советую нагружать себя привычными рутинными делами — уборкой, кулинарией, и ни в коем случае не позволять себе впадать в апатию… Но только не закрываться», — отметила эксперт.

Надежда Кадышева с супругом-музыкантом Александром Костюком и сыном Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Она предположила, что сын Кадышевой может вести себя как подросток, такое происходит, если родители во время взросления ребенка были очень заняты.

«Сам Григорий рассказывал, что его воспитывали родители отца (отец Григория Александр Костюк — профессиональный музыкант и автор хитов Кадышевой. — NEWS.ru). Папа и мама в это время находились на гастролях. Возможно, ему не хватало внимания, остались личностные проблемы… Но он уже взрослый человек, пора научиться выстраивать коммуникации с миром», — отметила Ермилова.

Она призвала Кадышеву не винить себя из-за проблем сына, он должен сам нести ответственность за свои поступки. Продюсер Сенгер призвал хейтеров «отвалить» от Кадышевой. Он назвал ее одной из лучших певиц нашего времени, а Александра Костюка настоящим гением от русской культуры.

«Расстраивает, что в СМИ и соцсетях обсуждают, на каких машинах она ездит, какие гонорары получает и в каких квартирах живет. Потом хейтеры обсуждают, критикуют. В гроб вгоняют человека таким отношением! Вместо того, чтобы восхищаться ее шедевральными песнями, которые любит стар и млад. Западные артисты перепевают эти хиты, причем на русском языке. Она действительно народная артистка не только по официальному статусу, но и по праву. Таких мало на сцене. Из ушедших — Кобзон, Утесов, Бернес. Из живущих — Кадышева и, наверное, Басков. Действительно любимые народом. Ее песни уже в русский культурный код вписаны, кто из коллег может тем же похвастаться?» — отметил промоутер.

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