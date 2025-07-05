«Сердце кровью обливается»: Шаляпин о бойцах СВО, Киркорове, Пугачевой

Певец и шоумен Прохор Шаляпин выступил на патриотическом мероприятии в Санкт-Петербурге. Днем награждали героев специальной военной операции, военных корреспондентов и волонтеров, вечером был концерт для участников СВО и их семей. Организатором выступило культурно-патриотическое объединение «Дом дружбы народов» и известный волонтер АСС (бизнесмен Андрей Телешев). Делал ли Шаляпин пластику, что он сказал о певце Филиппе Киркорове и почему не следует отправлять на «Интервидение» SHAMAN — в материале NEWS.ru.

«Пришло время народной песни. Кадышева стала модной»

— Я неоднократно выступал в госпиталях перед нашими ранеными бойцами. Сердце кровью обливается, особенно когда вижу ребят, которые мне в сыновья годятся по возрасту. То есть совсем мальчишки. И для меня большая честь выступать перед ребятами.

Исполняю народные песни. Я их всю жизнь пою: в детстве выступал в народном хоре, окончил училище имени Ипполитова-Иванова и затем академию имени Гнесиных, именно народное отделение. Русская песня объединяет, и она очень добрая. Но на телевидении мне говорили, что я надоел со своим народным исполнением, просили: «Пой попсовенькое».

А вот сейчас пришло время народной песни. Кадышева стала модной, в том числе среди молодежи. Куртукова взлетела с «Матушка-земля, белая березонька». Не телевидение ее навязало зрителям, как многое навязывалось с экранов последние лет 20, а народ вытащил песню в чарты. И я очень рад за Татьяну. И рад за народную песню.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Не надо отправлять SHAMAN на „Интервидение“»

— Сам конкурс — хорошая идея. Но я считаю, что участвовать должен не SHAMAN, у которого и так уже все есть — аудитория, деньги. Надо новых выдвигать, искать таланты, возможно, комиссию создать.

Пусть, например, Дима Билан ищет молодые таланты. Хотя нет, нельзя допускать в комиссию действующих исполнителей. Потому что артисты — эгоисты и думают только о себе. Нужно, чтобы представители комиссии были заинтересованы в новых лицах на эстраде и на экране. Талантливых ребят ведь очень много по стране, поищите и найдете.

«Алла Борисовна уже в годах, могла что-то не понимать»

— Очень легко потерять любовь народа, и, конечно, к таким артистам уже не будет прежнего отношения. Даже если извинятся, все равно предательство уже совершили — уехали, бросили, осуждали СВО и политику нашего президента… Считаю, что это как мать родную предать. Конечно, не надо ставить им палки в колеса, пусть возвращаются, если хотят. Наша страна добрая, не думаю, что на них будут гонения. Если, разумеется, не нарушали законы РФ и не дискредитировали армию.

Та же Пугачева ведь не говорила плохого про Россию. Просто она сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы людей в нашей стране. Как можно ее обратно в Россию не пустить, она же здесь родилась и выросла. И сама себе уничтожила карьеру под старость лет.

Хотя руководство нашей страны даже не вписывает ее в иноагенты. Я думаю, правильная политика — не делать на этом акцент. Все-таки Алла Борисовна уже в годах, могла что-то не понимать, потому в целом и некрасиво себя повела. Думаю, что «культ личности Пугачевой» в России невозможен по определению. Опять же, народ не простит.

Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И мы видим, как ведет себя ее муж. Что-то он ни слова не сказал израильскому режиму по поводу истории с Палестиной. А Россию осуждал якобы за агрессию к Украине. Двойные стандарты получаются…

Хотя Россия как раз очень достойно отстаивает наши национальные интересы. В том числе наша армия не трогает мирное население Украины, бьет только по военным объектам. Я даже объясняю моим друзьям, которые живут на Украине: если упал снаряд на дом в Киеве, то это ваши ПВО сбили. А наши ребята бьют только по военным объектам.

«Законы должны быть жесткие»

— Надо понять, перед кем конкретно выступал Леонтьев. Ведь и за границей есть враги нашей страны, государства и народа. А есть те, кто живет за рубежом, при этом поддерживают Путина, уважают Россию.

Леонтьев же по крайней мере не выступал в поддержку ВСУ. Думаю, не надо раздувать. Как и историю с получением Ани Лорак российского гражданства. Слышал, что ей якобы припоминают выступления в госпитале перед бойцами ВСУ на родине. Возможно, с ее стороны была какая-то ошибка, и мы не знаем чего-то. Думаю, у нее самой надо спросить, и она ответит. Но сейчас-то она выбрала жить в России.

Мы здесь никого не притесняем. Никто никому никогда не сказал, мол, ты с Украины и вали отсюда. Если уважаете нашу страну, память Великой Отечественной войны не коверкаете, то мы вам рады. А если кто-то посягает и оскорбляет, вон из нашей страны тогда. Законы должны быть жесткие.

Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Филиппу желаю здоровья, хоть мы и не дружим»

— Я не делал пластическую операцию. Видео на моих страницах в интернете — рекламный трюк. Но планирую сделать подтяжку верхней части, мне пока рано полную круговую. Я — за пластику, но за разумную и своевременную. Я говорю о лице. Считаю, что тело все-таки надо тренировать в спортзале.

Киркоров сделал пластику и лица, и тела. Это его личное право. Не берусь судить, тем более публично. Я всем своим коллегам — даже тем, кого не люблю, искренне желаю здоровья: и психического, и физического. Мне хочется, чтобы артисты — даже которые не любят меня, как Филипп — все-таки были здоровы и улыбались. И имели бы розовые щечки.

Да, я Филиппа не люблю, он меня тоже, мы не дружим. Здоровья ему. Чтобы поправился, решил бы все свои проблемы. Я ему искренне это желаю, без всякого юмора. Мне очень жалко, когда вижу, что человек себя теряет, плохо ему, все это обсуждают. Я не злорадствую. Артистическая профессия очень тяжелая, в том числе психически.

Общается ли Шаляпин с Виталиной Цымбалюк-Романовской

— Виталина не так давно потеряла обоих родителей. Я был с ними знаком, очень хорошие люди. Особенно мне жаль ее маму Лидию, просто потрясающая была женщина.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прекрасно, что у Виталины родилась дочка. Желаю искренне здоровья, чтобы все было хорошо и у мамы, и у ребенка… Мы не общаемся. Она на связь не выходит, и я не знаю никаких подробностей ее жизни.

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