Зумеры начали страдать под Буланову. В чем ее феномен, как выросли гонорары

Зумеры начали страдать под Буланову. В чем ее феномен, как выросли гонорары

Певица Татьяна Буланова стала вновь популярной благодаря соцсетям, где ее главные хиты звучат в роликах зумеров. Это повлияло на гонорары артистки — теперь она просит около двух миллионов рублей за 40-минутный концерт. NEWS.ru узнал у экспертов, в чем феномен песен Булановой, которые так понравились новому поколению.

Как Буланова стала популярной

Буланова впервые вышла на сцену в составе группы «Летний сад». Одним из организаторов коллектива был Николай Тагрин, с которым певица начала встречаться. Он и пригасил ее в коллектив. Чуть позже они поженились.

Когда Буланова захотела начать сольную карьеру, Тагрин поддержал ее и стал продюсером. Несмотря на то что супруги развелись много лет назад, они до сих пор работают вместе. Именно Тагрин придумал концепцию творчества Татьяны, чтобы большинство ее композиций вызывали у слушателей слезы и они сочувствовали ее лирической героине.

Хиты «Колыбельная», «Ясный мой свет» и «Старшая сестра» знала вся страна. Во время исполнения песен Татьяна сама часто плакала, за что ее прозвали «королевой слез». Певица Алла Пугачева описывала выступления Булановой как «плач Ярославны».

Позже Буланова записывала треки с модными диджеями, чтобы ее творчество оставалось в тренде. Однако в нулевых ее популярность пошла на спад.

Как популярность у зумеров повлияла на гонорары Булановой

В последние месяцы в соцсетях «завирусились» треки Булановой «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный» и «Не плачь». Певица стала популярна у зумеров. Теперь ее гастрольный график расписан до конца года. Команда певицы даже придумала для корпоративов специальную короткую программу. За 20-минутное выступление Буланова получает теперь 1,5 млн рублей, за 40 минут — 2 млн.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что Буланова стала популярна у зумеров, так как молодежь эволюционирует и хочет песен со смыслом. По словам продюсера, творчество артистки наполнено страданием.

«У Тани Булановой очень честный и детский по-человечески посыл. Глубокая мелодика, много церковных ходов — как у Баха, как у католиков, как у русских. Эти мелодии встроены в культурный код. А поверх — страдание настоящее, тихое, женское А страдание в нашей культуре — это же трансформация. Поплакал — и переродился. Это как ритуал. Молодежь сейчас уходит от генитального творчества вроде Инстасамки, пик такой музыки был в 2020-м. Поэтому Буланова так хорошо „уложилась“ в новую волну смысла. В формат, где душа снова важнее хайпа», — сказал Загорулько.

Digital-продюсер, мастер Высшей школы Останкино, руководитель спецпроектов Национальной ассоциации блогеров Евгений Вольтов также считает, что песни Булановой, как и вся музыка 1990-х, вызывают у слушателей эмоции.

«Ретро — это новый эскапизм. Современный цифровой шум, клиповость и однотипные биты утомляют. Музыка 90-х — это живая эмоция, грубоватый вайб и ностальгия даже для тех, кто ее не застал. Срабатывает закон „запретного плода“ + эффект присвоения. Поколение, выросшее на алгоритмах, ищет „свое“ в том, что игнорировали родители. Буланова, „Ленинград“, „Руки Вверх“ — это уже не папин кассетник, а их личный открытый секрет. Ну а соцсети превращают это в квест: „Найди старый хит — стань первооткрывателем“, — сказал NEWS.ru эксперт.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько продлится тренд на Буланову и других звезд 90-х

Сейчас многие задаются вопросом, сколько продлится такое ретропомешательство. Некоторые эксперты утверждают, что популярность певицы Надежды Кадышевой и Булановой схлынет через год. По мнению Вольтова, ретро нужна подпитка в виде контента в соцсетях, иначе все забудут об этих композициях.

«Успеют вырасти новые артисты, которые переосмыслят 90-е, — и цикл повторится. TikTok и shorts выдергивают хиты из контекста, делая их фоном для личной драмы. Буланову „заметили“ не как певицу, а как атмосферу. Это уже не музыка, а общий культурный NFT, где важен не трек, а его использование в мемах и сторис. Лично я при этом считаю, что ретро — не ностальгия, а протест против „идеального“ цифрового настоящего. И чем сильнее давит диджитал, тем громче будут звучать „Веночек“ и „Ясный мой свет“», — считает Вольтов.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко пояснил NEWS.ru, что хиты 90-х — долгоиграющая история. По его мнению, композиции выделяются тем, что настоящие и со своей историей: «Если грустная песня, то это грустинка, если это веселая композиция, то она забористая. Такие крайности молодежи заходят, потому что это жизненно, это понятно, несложные песни и это мелодия», — сказал продюсер.

Рудченко прогнозирует, что в скором времени у зумеров будут популярны такие исполнители, как Шура, Натали, группа Hi-Fi.

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