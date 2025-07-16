«Поплакал — и переродился»: продюсер о тренде на Буланову среди зумеров

В творчестве певицы Татьяны Булановой раскрывается тема страдания, которая есть в культурном коде россиян, поэтому она стала так популярна у зумеров, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный продюсер, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько. Кроме того, он считает, что в песнях артистки много интересных ходов, которые и привлекают слушателя.

У Тани Булановой очень честный и детский по-человечески посыл. Глубокая мелодика, много церковных ходов — как у Баха, как у католиков, как у русских. Эти мелодии встроены в культурный код. А поверх — страдание настоящее, тихое, женское. Страдание в нашей культуре — это трансформация. Поплакал — и переродился. Это как ритуал, — уточняет Загорулько.

Продюсер добавил, что сейчас молодое поколение эволюционирует и уходит от творчества артисток типа Инстасамки. Глубокие тексты Булановой, ее музыка находят отклик у зумеров именно по этой причине, подчеркнул собеседник.

Молодежь сейчас уходит от генитального творчества вроде Инстасамки, пик такой музыки был в 2020-м. Поэтому Буланова так хорошо «уложилась» в новую волну смысла. В формат, где душа снова важнее хайпа, — резюмировал продюсер.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности. Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми.