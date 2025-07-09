Гергиева запретили «отменять», Нетребко вернули. Запад вновь хайпует на РФ?

Певица Бейонсе недавно появилась в платье расцветки российского триколора на концерте в Вашингтоне. Несмотря на санкции, все русское сейчас особенно популярно на Западе. Соцсети заполонили отечественные хиты, на которые иностранцы снимают вайны. Русский актер Марк Эйдельштейн скоро снимется в главной роли в голливудском сериале по мотивам фильма «Мистер и Миссис Смит». NEWS.ru выяснил у экспертов, почему даже во время проведения специальной военной операции Россия остается в тренде в Евросоюзе и США.

Почему на Западе поют Лель и другие русские хиты

Певица Катя Лель стала одной из первых российских звезд за последнее время, о ком заговорили на Западе. Ее песня «Мой мармеладный» стала хитом в TikTok. Именно под нее девушки со всего мира, нарядившись в меха и сапоги на каблуках, снимали рилсы.

Благодаря соцсетям Лель снова стала популярной и до сих пор хорошо зарабатывает на корпоративах. Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его хит «Привет с большого бодуна» также вновь выстрелили в Сети. Эта песня звучала за кадром видео с анонсом матча футбольного клуба «Атланта» в TikTok. С тех пор композиция артиста из РФ завирусилась в соцсетях.

В декабре 2024-го в соцсетях Германии, а затем и арабских стран все публиковали ролики под нашумевший хит «Сигма Бой», который Betsy (Светлана Чертищева) исполнила дуэтом с другой школьницей Марией Янковской.

Чуть позже в аккаунт чемпионата Франции по футболу выложили нарезку сейвов аргентинского вратаря Херонимо Рульи. За кадром звучала песня Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Сейчас в TikTok популярен тренд «Я не русский, но». После того, как блогеры произносят эти слова, они начинают пытаться подпевать хитам российских и советских исполнителей. Сейчас в топе песня группы «Кино» «Когда твоя девушка больна», хиты Элджея, «Гражданской обороны» и даже «Калинка-малинка».

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко считает, что все это помешательство возникло, так как запретный плод сладок. По его мнению, именно санкции и негативная риторика в сторону России в западных СМИ подогрели интерес зумеров к славянской культуре.

«Психология — запретный плод сладок. То есть обычные граждане, западники думают, что же там такое в русской культуре и искусстве, почему нам не разрешают это слушать. Им становится интересно, они открывают эту завесу, а там оказываются залихватские, веселые, забористые песни, под которые жить-то хочется. Вот это и завораживает, вот это и подкупает», — предположил Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Катя Лель Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто из россиян заменит Брэда Питта

В прошлом году был триумф фильма «Анора». Картина, в которой в главных ролях снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, взяла «Оскар». Второго из них тоже номинировали, но статуэтку он не получил. Зато недавно Борисов вошел в состав Американской киноакадемии, подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency и получил главную роль в голливудском фильме Dennis об основателях Open AI.

Марк Эйдельштейн стал желанным гостем на вечеринках и модных показах. Недавно он тоже получил главную роль, но не в фильме, а в сериале «Мистер и Миссис Смит». Там он сыграет героя Брэда Питта в молодости.

В соцсетях пишут, что наши актеры пробивают железный занавес в кинематографе, потому что систему Станиславского и загадочную русскую душу сложно «отменить». Кинокритик и киновед Оксана Агапова сказала NEWS.ru, что здесь дело не в политике. Она отметила игру Борисова и Эйдельштейна.

«Я считаю, что никакая любовь к России не проснулась, эта история совершенно не про это. Это скорее заслуга „Аноры“, где ребята смогли показать себя как блестящие артисты. Никогда ни Голливуд, ни другие крупные кинематографии не были закрыты новым лицам. Поэтому, мне кажется, здесь очень многофакторная история. Это умение оказаться в нужное время в нужном месте и сняться в классном фильме, который покажет тебя как многомерного усложненного актера», — сказала Оксана.

Кинокритик также считает, что сейчас очень важно попасть в типаж. По ее мнению, Борисов и Эйдельштейн с их самобытной славянской внешностью «вписались» в форматы, необходимые голливудским продюсерам.

«Юрий Борисов со своими прекрасными, глубокими, добрыми, грустными, меланхоличными, задумчивыми, умными и философски настроенными одновременно глазами. Марк Эйдельштейн со своей в хорошем смысле наивностью и инфантильностью и одновременно глубиной и умением как бы заглядывать в душу зрителю. Мне кажется, что вот именно многомерность этих артистов позволяет им сейчас искать себя в проектах, не только связанных с Россией», — считает Агапова.

Марк Эйдельштейн в сериале «Монастырь» Фото: Пресс-служба «Кинопоиск»

Италия не смогла «отменить» Гергиева

Недавно западные СМИ сообщили, что 27 июля в Королевском дворце в Казерте, историческом месте к северу от Неаполя, на фестивале Un’Estate da Re выступит генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев. Он возглавит оркестр из итальянского города Салерно. В программе примут участие артисты Мариинского театра, которым также руководит дирижер. Это удивительно, ведь Гергиева «отменили» на Западе в 2022-м, так как он поддержал СВО.

Анонс мероприятия, по словам журналистов, вызвал протесты со стороны итальянских политиков и активистов. Сейчас они требуют «отменить» Гергиева: негативно настраивают людей и требуют, чтобы они не покупали билеты. Тем не менее это никак не влияет на продажи: желающих попасть на фестиваль немало.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что итальянцы просто ценят русское искусство. «Гергиев для многих — это человек, который является представителем великой русской школы, великого русского искусства. Итальянцы как люди с хорошим художественным вкусом, естественно, хотят слышать Гергиева. А кого им еще приглашать? Этих с вышинками, лентами жовто-блаткиными, неизвестных никому?» — сказал Милонов.

Критик и театровед Марина Райкина считает, что это событие может свидетельствовать об изменении политического курса на Западе. «Это говорит о том, что в политической повестке что-то меняется относительно культуры. Авторитет Гергиева, конечно же, в мире очень высок. И мы сможем сделать окончательный вывод, если появится еще один не только Гергиев, но и другие получат возможность вернуться со своими выступлениями в Европу», — отметила Марина.

На сцены в ЕС также официально вернулась «отмененная» оперная певица Анна Нетребко. В феврале 2025-го она выступила на гала-концерте в Опере Палм-Бич во Флориде. Весной в Цюриховском оперном театре Нетребко исполнила партию Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы».

Гастрольный график оперной дивы расписан на ближайшее время. Она выступит в Вероне, Лондоне, Берлине и во многих других городах Европы.

Анна Нетребко Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Какие русские книги читают на Западе

Но не только русские песни, актеры, оркестры так притягательны для иностранцев. Русская классическая литература тоже в тренде. В 2023-м в соцсетях завирусилась книга Достоевского «Белые ночи». Видео с блогерами, которые держат в руках это произведение, до сих пор можно встретить в TikTok.

По оценкам издания The Guardian, в 2024 году «Белые ночи» стали четвертым самым продаваемым произведением переводной литературы в Великобритании.

Иностранцы утверждают, что читают книгу о любви, одиночестве и поиске смыслов жизни, потому что хотят «влюбиться по уши». По мнению экспертов, сейчас в соцсетях популярен своеобразный тренд, кто больше прочитает. «Белые ночи» состоят всего из 80 страниц.

Читайте также:

«Могу перебороть себя»: Родькин о вреде алкоголя, Большом театре и свадьбе

Завидует гонорарам или хайпует? Почему Бабкина «отменила» войну с Кадышевой

Попытка стать новой Пугачевой, связь с Киркоровым, пластика: скандалы Асти