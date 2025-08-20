Журналист из США объяснил, зачем завел с Зеленским разговор про одежду

Вопрос, заданный в Белом доме президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его манеры одеваться касался уважения к Соединенным Штатам, заявил ТАСС освещающий деятельность Белого дома корреспондент американской медиакомпании Real America's Voice (RAV) Брайан Гленн. Он, как уточняется, дважды уточнял у Зеленского его позицию по поводу одежды — в феврале и 18 августа.

Когда он (Зеленский — прим. NEWS.ru) явился в Овальный кабинет [Белого дома] в феврале, <…> часто задавался вопрос: «Почему этот парень не носит костюм, когда встречается с мировыми лидерами?», — пояснил журналист.

Он напомнил, что Зеленский часто появляется на публике исключительно небритым, без галстука. Кроме того, чаще всего он одет в подобие полевой формы, сказано в материале. При этом 18 августа политик пришел на встречу «хорошо одетым», подчеркнул Гленн. Поэтому корреспондент снова поднял этот вопрос во время встречи в Вашингтоне.

Я собирался сделать ему комплимент, касающийся его наряда, в том случае, если бы на нем был костюм. Чтобы дать ему понять, что поступать так — это демонстрация уважения [к другой стороне], что мы как американцы высоко это ценим, — пояснил корреспондент.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп остался доволен нарядом своего коллеги. Американский лидер похвалил черный костюм, который надел Зеленский на встречу в Белом доме.

Ранее западные издания писали, что надеть официальный костюм и галстук украинскому лидеру посоветовали в администрации США. Отмечается, что в феврале 2025 года Зеленский появился на встрече с Трампом в черном свитере. Это вызвало ироничное замечание со стороны главы Соединенных Штатов.