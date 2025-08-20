Утро начинается с кабачковой икры — ни хлеба, ни колбасы не надо

Ароматная кабачковая икра для завтраков — это вкусное и легкое блюдо, которое отлично подходит для начала дня. Она получается нежной, питательной и в то же время низкокалорийной, поэтому становится прекрасной альтернативой привычным завтракам.

Чтобы приготовить классическую версию, берут 1 килограмм молодых кабачков, 2 моркови, 2 средние луковицы, 3 спелых помидора, 3 столовые ложки растительного масла, половину чайной ложки соли, щепоть черного перца и чайную ложку сахара для мягкости вкуса.

Кабачки очищают от кожицы, нарезают кубиками и слегка обжаривают в масле. Отдельно пассеруют лук и морковь до золотистого оттенка. Помидоры измельчают и тушат вместе с овощами, затем все соединяют в одной кастрюле и готовят на слабом огне около 30 минут. В конце массу пробивают блендером до однородности и приправляют солью и перцем.

Готовая кабачковая икра имеет насыщенный вкус, но при этом остается легкой. Она идеально подходит для намазывания на тосты, намазки для бутербродов или как гарнир к основным блюдам. Особенно удобно приготовить ее заранее и хранить в холодильнике несколько дней — так вкусный завтрак всегда будет под рукой.

Зимой можно закатать икру в банки. Для этого горячую массу раскладывают по стерилизованным емкостям и закрывают крышками. Такая заготовка сохранит вкус лета и станет отличным дополнением к утренним трапезам в холодное время года.

