Огурцы с кетчупом чили — сладко, остро и очень вкусно

Яркие и пикантные огурцы в кетчупе чили — идеальный вариант зимней закуски, в которой сочетаются сладость томатного соуса и легкая остринка перца. Для рецепта берутся свежие огурцы весом 2 килограмма, 200 миллилитров кетчупа чили, 200 миллилитров столового уксуса 9%, 200 граммов сахара, 2 столовые ложки соли, 100 миллилитров растительного масла, 5–6 горошин черного перца и 4–5 зубчиков чеснока.

Огурцы тщательно моются, нарезаются кружочками и складываются в глубокую миску. Добавляются мелко нарезанный чеснок, перец и кетчуп чили. Вливаются масло и уксус, всыпаются соль и сахар. Овощи перемешиваются и оставляются на 3–4 часа, чтобы выделился сок и маринад пропитал каждую дольку. После этого смесь раскладывается по стерильным банкам вместе с образовавшейся жидкостью, банки ставятся в кастрюлю с горячей водой и пастеризуются 10 минут с момента закипания. Затем закатываются, переворачиваются и укутываются до остывания.

Такие нарезанные огурцы в кетчупе чили получаются хрустящими, ароматными и прекрасно хранятся всю зиму.