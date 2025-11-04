В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать

Президент России Владимир Путин учредил два новых праздника. Что об этом известно, к каким датам они привязаны, когда будем отмечать?

Что известно о новых праздниках в России

Согласно президентским указам, два новых праздника — День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов России — будут отмечается 30 апреля и 8 сентября соответственно.

«[Первый праздник вводится] в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов РФ», — говорится в документе.

Второй праздник, как утверждается в указе, направлен на сохранение и поддержку языков народов страны. Оба распоряжения вступают в силу со дня подписания.

Учреждение новых праздничных дней не всегда означает, что они становятся нерабочими. Для этого необходимо, чтобы праздник был включен в список нерабочих праздничных дней в Трудовом кодексе РФ, как в случае с Днем народной единства, который отмечается 4 ноября.

Как россияне отдыхают в День народного единства в 2025 году

В ноябре 2025 года суббота, 1-е число, стала сокращенным рабочим днем накануне праздника. При этом 27 октября — 1 ноября — единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году для граждан, работающих по пятидневному графику. Далее следуют сразу три выходных: 2–4 ноября.

В Москве ко Дню народного единства организовали масштабную серию культурных мероприятий. Зрителей ждут исторические реконструкции, концерты, экскурсии, лекции и мастер-классы. Специально на праздник приехали коллективы из разных регионов страны.

Участники праздничных мероприятий в День народного единства в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

День народного единства символизирует нерушимую консолидацию многонационального народа страны, его история связана с 1612 годом — именно тогда благодаря народному ополчению, возглавляемому земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

В отличие от многих праздников, уходящих корнями в советскую эпоху, этот день сознательно был возрожден в 2005 году как символ преемственности российской истории. Выбор конкретной даты 4 ноября имеет глубокое историко-символическое обоснование. Так, согласно канонической версии, в этот день бойцы ополчения освободили Китай-город, что предопределило падение польского гарнизона в Кремле.

С другой стороны, дата относится к глубоко укорененному в православном сознании дню почитания Казанской иконы Божией Матери. С этим чудотворным образом, сопровождавшим войско, народ связывал свою веру в победу.

Какие еще праздники ждут россиян в 2025 году

Следующим нерабочим днем в 2025 году станет 31 декабря. Примечательно, что эта дата не относится к числу нерабочих праздничных дней. В этом году Минтруд постановил передвинуть воскресенье, 5 января, на среду, 31 декабря. Далее последуют Новый год и приуроченные к нему каникулы.

Как будем отдыхать в 2026 году

В 2026-м новогодние каникулы за счет переносов продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, переносятся на другие дни в году. Согласно постановлению Минтруда, выходной день с субботы, 3 января, переносится на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января, — на четверг, 31 декабря.

С учетом переносов в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 21 по 23 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября; 31 декабря 2026 года.

