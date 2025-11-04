Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:22

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября прогремел на одном из промышленных предприятий, сообщил глава города Эмиль Шаймарданов. Что об этом известно, в чем причины, что там произошло на самом деле, какие разрушения последовали, сколько жертв?

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно

По сообщению Шаймарданова, взрыв произошел в цехе водоочистки АО «СНХЗ».

«Частично произошло обрушение цеха. В цехе работали пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал», — уточнил глава Стерлитамака.

Он добавил, что на месте работают аварийные службы. Шаймарданов также отчитался о намерении прибыть на территорию пострадавшего предприятия. При этом глава города не указал причины взрыва.

«Атака ВСУ или опять нарушение техники безопасности?» — задаются вопросом пользователи Сети.

Позднее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся атаке двух БПЛА.

«Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятия оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — написал Хабиров в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Глава региона подчеркнул, что жертв в результате инцидента нет — ни погибших, ни пострадавших; производство работает в штатном режиме.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны России, ночью 4 ноября дежурные силы ПВО уничтожили более восьми десятков БПЛА над регионами страны, в том числе два на территории Республики Башкортостан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На каких еще предприятиях были инциденты недавно

Вечером 22 октября на одном из предприятий в Челябинской области прогремел взрыв. По последним сведениям, которые представил губернатор региона Алексей Текслер, погибли 12 человек.

«29 человек получают медицинскую помощь: из них шесть госпитализированы, пять в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно», — уточнил глава региона спустя два дня после взрыва.

Инцидент произошел в Копейске. На предприятии начался пожар после взрыва. На месте происшествия образовались завалы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента на предприятии в Копейске по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве считают, что взрыв произошел в результате нарушения правил техники безопасности.

Текслер и другие официальные источники не уточнили, о каком именно производственном объекте идет речь. Ряд СМИ и Telegram-каналов заявили, что это мог быть завод пластмасс — в частности, об этом пишет «Коммерсант».

17 октября стало известно о взрыве на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке.

«На ФКП „Авангард“ в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации», — заявили в пресс-службе администрации Стерлитамака.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров позднее сообщил, что при взрыве погибли три человека, число пострадавших составляет не менее девяти человек.

