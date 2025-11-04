Су-25 поразил опорник и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 ноября

Экипажи штурмовой авиации ВКС нанесли авиаудар по району, где были сосредоточены ВСУ, сообщило Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 ноября?

Поразили опорник и живую силу ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот для нанесения точного удара.

«После выполнения боевых задач специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию авиационной техники и подготовке самолетов к повторным боевым вылетам», — добавили в министерстве.

Уничтожили украинскую РЛС и станцию РЭБ

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Южной группировки войск уничтожил на Северском направлении радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и станцию РЭБ «Буковель», сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллеристы группировки в ходе боевой работы выявили применение противником средств РЭБ и контрбатарейной борьбы.

«Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение станции РЭБ „Буковель“ и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 формирований ВСУ расчетом барражирующего боеприпаса „Ланцет“ подразделения Южной группировки войск», — сообщили в военном ведомстве.

Сорвали снабжение и подвоз живой силы ВСУ

Расчеты FPV-дронов Вооруженных сил РФ провели операцию, напоминающую «свободную охоту», и устроили засаду на автомобили украинской армии, которые доставляли личный состав и грузы на передовые позиции в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.

«По данным разведки, автомобили ВСУ осуществляли доставку боевиков и материальных средств к линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области. Удары наносились в ходе „свободной охоты“, а также засадным способом — операторы заранее сажали FPV-дроны на разведанные маршруты движения противника и ожидали появления целей», — сказали в министерстве.

В министерстве уточнили, что в результате было уничтожено несколько автомобилей с военными ВСУ и грузом снабжения.

Ликвидировали пункт БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что ударные дроны самолетного типа «Молния-2» из группировки войск «Центр» успешно поразили пункт управления беспилотной авиацией противника на Красноармейском направлении.

В министерстве рассказали, что позиция противника с живой силой и пунктом управления БПЛА была обнаружена расчетом разведывательных дронов, после чего те передали информацию операторам «Молнии-2».

«В ходе оперативной боевой работы выявленный вражеский пункт БПЛА был уничтожен вместе с живой силой ВСУ и оборудованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевой работы расчеты ударных беспилотников «Центр» уничтожили замаскированные позиции противника с боеприпасами и продовольствием.

