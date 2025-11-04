Атака на Одессу ночью 4 ноября: какие цели поражены, что известно

Военно-политические и мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 4 ноября идет атака по целям ВСУ в Одесской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что об этом известно, что удалось поразить?

Что известно об атаке на Одесскую область ночью 4 ноября

В Одесской области прогремели взрывы в районе порта Измаил, где зафиксирован налет беспилотных летательных аппаратов, информирует местный Telegram-канал «Типичная Одесса».

По его данным, в 01:36 мск в регионе были активированы системы противовоздушной обороны. Спустя несколько минут в мониторинговых пабликах появились сообщения о громких звуках и предполагаемых ударах.

Всего, по данным канала, Одесскую область атаковали около 10 аппаратов.

В то же время Telegram-канал «Дневник десантника» сообщил, что шесть ударов было нанесено по портовой части Одессы.

В свою очередь, Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ» со ссылкой на данные мониторинговых каналов написал, что несколько групп ударных БПЛА «Герань» атакуют цели в Одесской области.

«Взрывы прогремели в районе села Дунайского и в Измаиле. Сообщается о взрывах в Харьковской области, там также работают „Герани“. Ракетный удар, согласно сообщениям, был нанесен по объектам противника в Сумской области. Сейчас, как пишут в местных пабликах, объявлена воздушная тревога в Киеве», — говорится в публикации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВС РФ били по целям ВСУ в Одессе ранее

24 октября фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар по критической инфраструктуре ВСУ под Одессой. По сообщениям российских и украинских военных источников, впервые по цели в Одессе прилетела корректируемая авиабомба сверхбольшой дальности.

Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 13:25. Уже через восемь минут была поражена цель в районе Одесского припортового завода. Атаку подтвердил начальник Одесской обладминистрации Олег Кипер.

«В ходе воздушной атаки российская армия впервые применила управляемые авиабомбы по инфраструктуре в нашем регионе. Это новая серьезная угроза для Одессы. Такие удары чрезвычайно опасны для людей и могут причинять значительные разрушения», — объявил Кипер.

По данным украинских мониторинговых источников, корректируемая авиабомба пролетела более 180 км.

«По Одессе впервые отработали КАБ. Мы же говорили, что это всерьез», — прокомментировал Telegram-канал Condottiero.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным украинских военных источников, это первый случай, когда дальнобойные ФАБ с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК) долетели до Одесской области. На Украине их называют КАБ, корректируемыми авиабомбами. Сбить их практически нереально, заявил украинский военный обозреватель Виктор Босняк.

«Да, разговор о том, что русские усовершенствовали КАБ — точнее, не сами КАБ, а установки, которые навешивают на бомбы, превращая их в КАБ, — велись давно, еще с лета. Несколько дней назад ГУР подтвердило, что они увеличили радиус действия этих авиабомб до 200 км. И да, теперь они могут долетать до Одессы. Сбить их практически невозможно. На РЭБ тоже мало надежды, поскольку у них может стоять инерционная навигационная система», — заявил он.

