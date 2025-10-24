«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область

Дальнобойные корректируемые авиационные бомбы впервые атаковали Одесскую область, сообщил глава областной ОВА Олег Кипер. В регионе была объявлена воздушная тревога. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным издания «Страна.ua», ранее корректируемые авиационные бомбы, которые называют планирующими или умными, применяли в Полтаве. Их дальность достигает 300 км. Издание утверждает, что Россия налаживает их серийное производство.

Ранее военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что новые российские авиабомбы с реактивным двигателем дадут возможность наносить удары вглубь Сумской и Запорожской областей. По его словам, усовершенствование снарядов также позволит обходить системы противовоздушной обороны.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в советских арсеналах когда-то хранились десятки тысяч фугасных авиабомб, однако с началом СВО эти боеприпасы обрели актуальность. По его словам, на Западе они вызывают большой интерес из-за своей дешевизны и простоты в применении.