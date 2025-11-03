Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:00

«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Над Украиной нависла угроза начала «эпидемии» котлов, военнослужащие ВСУ оказались в критическом положении из-за нехватки снабжения, а российские войска разнесли объекты врага с помощью авиабомб ФАБ-500. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украине угрожает «эпидемия» котлов

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что Украина в будущем «сломается», что приведет к окружению тысяч ее военнослужащих на линии фронта. По его мнению, такой сценарий является неизбежным.

Риттер добавил, что фронт характеризуется формированием котлов, куда попадают украинские военные. В ловушке могут оказаться до 50 тысяч бойцов по мере «замыкания клещей» на отдельных направлениях.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Он призвал начать мирные переговоры. При этом НАТО не собирается прекращать поддерживать Киев.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отчаявшимся бойцам отправили командиров-недоучек

Как узнал источник в силовых структурах, командирами украинского спецназа «Дозор» в Харьковской области назначили офицеров, которые не закончили обучение в университетах. В частности, речь идет об отряде специального назначения 10-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что сразу несколько групп украинских военнослужащих остались без снабжения в лесопосадках у Димитрова (Мирнограда). По его словам, командование противника полностью пренебрегает просьбами бойцов о помощи.

Как признался боец 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии Роман Крутько, он сдался в плен из-за безвыходного положения его и сослуживцев. Он утверждает, что окруженные в Купянске украинские бойцы испытывают острую нехватку еды и боеприпасов. При этом российская армия контролирует все переправы в городе.

На Украине признали потерю Красноармейска

Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега признал, что армия утратила контроль над Красноармейском (Покровск) в ДНР. Он также обвинил Генеральный штаб в сокрытии реального положения дел на фронте.

Вместе с этим Вооруженные силы России пресекли четыре попытки деблокирования окруженной группировки противника у населенного пункта Гришино в ДНР. По данным Минобороны России, среди участвовавших в атаках были иностранные наемники.

Кроме того, как сообщает издание «Военное дело», российские войска закрепляют позиции в районе Купянска-Узлового на Купянском направлении. ВС РФ окружают Купянск и прилегающие территории вдоль реки Оскол. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ФАБ-500 размазали противника в «заброшках»

Министерство обороны сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили временные позиции украинской армии в городе Родинское в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500. Удар нанесли в момент, когда в зоне цели собралось больше всего украинских военнослужащих.

Бойцы 68-й дивизии российской армии также ликвидировали бронетехнику врага с защитной обшивкой, известную как «ежи». Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых видно, что объект покрыт ветками и листвой. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 3 ноября под Харьковом раздался мощный взрыв. По его словам, целью удара российской армии стали площадки обслуживания беспилотников и техника. В Минобороны это также не комментировали.

Украине предрекли страшный конец

Редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер заявил, что в НАТО обсуждают опасные сценарии поддержки Украины. Так, звучат предложения установить бесполетную зону над страной и сбивать российские самолеты. Аналитик призвал Запад к отказу от «магического мышления».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подсчитал, что с 2022 года объем западной помощи Украине составил €500 млрд. По его словам, это прямо влияет на масштабы возвращения территорий в состав России. Медведев убежден, что чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева.

При этом, по данным европейских чиновников, Украина может лишиться поддержки Международного валютного фонда. Такой сценарий произойдет, если Европейский союз не согласится направить замороженные российские активы на кредитование Украины.

