03 ноября 2025 в 12:13

Медведев раскрыл астрономическую сумму, которую Запад передал Украине

Медведев заявил, что Запад потратил на Киев €500 млрд

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Объем западной помощи Украине, начиная с 2022 года, составил €500 млрд, и это прямо влияет на масштабы возвращения территорий в состав Российской Федерации, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что финансовая и военная поддержка Запада приведет к «страшному концу» для Киева.

Полтриллиона евро. Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года. Много? Как посмотреть, — написал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ отреагировал на предложение пользователя социальной сети X об испытании аппарата «Посейдон» на территории Бельгии. Он заявил, что подобные действия приведут к полному уничтожению данного государства.

До этого Медведев охарактеризовал российский беспилотный подводный комплекс «Посейдон» как оружие Судного дня. Он также провел параллели с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешным завершением испытаний нового вооружения.

Во время встречи с волонтерами в лагере «Курский рубеж» Медведев сообщил о планах партии «Единая Россия» по расширению проекта установки памятных знаков погибшим участникам СВО. Он подчеркнул необходимость размещения таких мемориалов во всех местах, где проходили боевые действия.

Дмитрий Медведев
Украина
СВО
Запад
