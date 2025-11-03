Объем западной помощи Украине, начиная с 2022 года, составил €500 млрд, и это прямо влияет на масштабы возвращения территорий в состав Российской Федерации, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что финансовая и военная поддержка Запада приведет к «страшному концу» для Киева.

Полтриллиона евро. Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года. Много? Как посмотреть, — написал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ отреагировал на предложение пользователя социальной сети X об испытании аппарата «Посейдон» на территории Бельгии. Он заявил, что подобные действия приведут к полному уничтожению данного государства.

До этого Медведев охарактеризовал российский беспилотный подводный комплекс «Посейдон» как оружие Судного дня. Он также провел параллели с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешным завершением испытаний нового вооружения.

Во время встречи с волонтерами в лагере «Курский рубеж» Медведев сообщил о планах партии «Единая Россия» по расширению проекта установки памятных знаков погибшим участникам СВО. Он подчеркнул необходимость размещения таких мемориалов во всех местах, где проходили боевые действия.