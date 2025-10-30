Медведев ответил на предложение испытать «Посейдон» на Бельгии Медведев: испытание «Посейдона» на территории Бельгии приведет к ее исчезновению

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на предложение в соцсети X использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для аппарата «Посейдон». Он прокомментировал, что в таком случае эта страна исчезнет.

Тогда Бельгия исчезнет, — написал Медведев на английском языке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в РФ. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

До этого зампред СБ назвал российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием Судного дня. Он также сравнил это оружие с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешными испытаниями.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, РФ может гордиться достижениями своих ученых. Он добавил, что установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно.