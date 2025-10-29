Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня

Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» может стать оружием судного дня, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max. Он также сравнил это оружие с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешными испытаниями.

В отличие от «Буревестника», «Посейдон» в полном смысле слова можно считать оружием Судного дня, — написал Медведев.

Ранее британское издание Express сообщило, что испытания «Посейдона» вызвали обеспокоенность в западных странах. По данным журналистов, новое оружие обладает уникальными характеристиками, вызывающими тревогу.