29 октября 2025 в 18:16

«Не перехватить»: военэксперт рассказал о преимуществах «Посейдона»

Военэксперт Артамонов: «Посейдон» может поражать цели, вызывая эффект цунами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен поражать цели, вызывая разрушительные волны, схожие с цунами, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, торпеда обладает такой скоростью, что ее невозможно остановить во время движения.

Насчет «Посейдона». Это оружие мы разрабатываем достаточно давно. Это проект «Клавесин», так он назывался в советские времена. Это беспилотный подводный аппарат торпедного типа, оснащенный ядерным зарядом и способный быстро передвигаться в толще вод. Подводная лодка может произвести ядерный взрыв. Притом необязательно атаковать побережье. Можно это сделать, допустим, в районе нейтральных вод, создав огромные волны. Это будет некий эффект цунами, — пояснил Артамонов.

Он указал, что «Посейдон», функционирующий по принципу ракеты-торпеды, создает разреженную среду с меньшей плотностью, чем у обычной воды. По словам военэксперта, этот эффект позволяет аппарату двигаться на значительные глубины, где плотность воды еще выше.

Такую подлодку не перехватить, так как она двигается на большой глубине. У нас есть как минимум одна субмарина четвертого поколения, спущенная на воду, которая является носителем этих подлодок. Радиоактивный цезий, которым, по крайней мере, по открытой информации, начинена боевая часть «Посейдона», — достаточно гуманный вид вооружения ввиду того, что через 130 лет после того, как цезий попадает на линию побережья, можно будет заново пользоваться этими землями, — добавил Артамонов.

Он подчеркнул, что это оружие действительно обладает разрушительной силой, соответствующей ядерной категории. По мнению Артамонова, оно не является стратегическим, поскольку не приведет к гибели целой цивилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. По его словам, новое оружие мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат».

Посейдон
Россия
оружие
ракеты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
